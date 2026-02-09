حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 06:29 مساءً - يحل راقي جدة ضيفًا ثقيلًا على معقل أصحاب السعادة في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في مواجهة خليجية مرتقبة تكتسي بصبغة قارية ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ونتطرق إلى تفاصيل مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي اليوم بث مباشر.

لينك يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الأسطورة بجودة عالية hd دون تعليق شاهد مباشر لايف

الأهلي السعودي يضع عينه على تعزيز رصيده النقطي والمضي قدمًا في مراكز المقدمة مستندًا إلى كوكبة نجومه ومستوياته الفنية المتصاعدة، بينما يتسلح الوحدة الإماراتي بعاملي الأرض والجمهور لمحاولة مباغتة الضيوف وتحسين موقعه في جدول ترتيب المجموعة القوية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

سيكون بإمكان الجماهير ملاحقة تفاصيل مباراة الأهلي والوحدة لحظة بلحظة عبر قنوات بي إن سبورتس التي خصصت قناة beIN SPORTS 1 HD لنقل الحدث.

كما تنقل قناة الكأس 7 الموقعة بتغطية حصرية وشاملة تضمن رصد كافة التفاصيل الفنية من داخل الميدان، مع إتاحة البث الرقمي عبر تطبيق تود للمشتركين.

موعد مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي اليوم

تتجه أنظار المتابعين نحو العاصمة الإماراتية مساء اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في:

تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيكون الموعد عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

قائمة معلقي مباراة الأهلي والوحدة اليوم

أسندت الشبكات الناقلة مهمة الوصف التفصيلي لأسماء لامعة في عالم التعليق الرياضي:

يطل عامر الخوذيري عبر ميكروفون بي إن سبورتس لنقل أجواء الإثارة.

يتولى سمير اليعقوبي مهمة التعليق عبر قناة الكأس.

فبرأيك هل سيتمكن الراقي من تأكيد جدارته خارج القواعد، أم سيقوم الوحدة بقلب التوقعات وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في مشواره الآسيوي؟