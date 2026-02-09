حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:29 مساءً - اليوم نحن على موعد مع سهرة كروية من الطراز الرفيع ينتظرها عشاق القارة الصفراء حينما ينزل الزعيم الهلالي ضيفًا ثقيلًا على معقل فرسان دبي في استاد راشد، حيث يطمح الهلال لمواصلة هيمنته المطلقة على صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة، في حين يتسلح شباب الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لفرملة انطلاقة الضيف السعودي والخروج بنتيجة تعزز موقفه في جدول الترتيب ضمن منافسات الجولة السابعة.

لينك مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا يلا شوت بجودة قوية الصورة والدقة hd

يضبط المشجعون ساعاتهم مساء اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، لمتابعة هذا الصدام الإماراتي السعودي الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تترقب الجماهير في دبي صافرة البداية عند الساعة الثامنة مساءً، وهو ما يُوافق السادسة مساءً بتوقيت مصر.

أين تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم؟

مباراة الهلال وشباب الأهلي ستكون متاحة للمشاهدين عبر شاشات القنوات الرياضية التي تملك حقوق البث الحصري لهذا المحفل القاري، حيث تبرز قناة beIN SPORTS 2 كخيار رئيسي للمتابعة، إلى جانب قناة الكأس 1 التي ستوفر تغطية مباشرة وشاملة لكل تفاصيل اللقاء من قلب الحدث.

معلقو مباراة الهلال وشباب الأهلي

وضعت الشبكات الناقلة أسماءً لامعة في كابينة التعليق لإضفاء مزيد من الحماس على مباراة الهلال وشباب الأهلي:

يتولى أحمد البلوشي مهمة الوصف التفصيلي عبر بي إن سبورتس,

في حين سيكون المتابعون على موعد مع صوت المعلق خليل البلوشي عبر قناة الكأس لتقديم قراءة فنية وحماسية لمجريات القمة.

وتعتبر هذه المباراة اختبارًا لطموحات الفريقين في مرحلة المجموعات، فالهلال يسعى لإثبات علوّ كعبه قاريًا، بينما يبحث شباب الأهلي عن انتصار تاريخي يقلب التوقعات.