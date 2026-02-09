رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:29 مساءً - في قلب دبي وعلى بساط استاد راشد الأخضر، يترقب عشاق المستديرة فصلًا جديدًا من الإثارة الآسيوية حينما يصطدم طموح شباب الأهلي الإماراتي بكبرياء الهلال السعودي، فالمواجهة تأتي ضمن الأسبوع السابع من دوري أبطال آسيا للنخبة ونوفر تفاصيلها في الفقرات التالية.

يبحث الفرسان أصحاب المركز الخامس بـ 10 نقاط عن انتصار يثبت أقدامهم في مراكز المقدمة، بينما يدخل الزعيم متصدر الغرب بالعلامة الكاملة اللقاء براحة تامة بعد ضمان عبوره الرسمي سلفًا، مما يجعل المباراة صراعًا بين الرغبة في تعزيز الحظوظ وبين الحفاظ على الهيبة القارية.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

من المنتظر أن تُعطى إشارة البدء لهذه القمة الخليجية اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السابعة مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة، فيما يكون الجمهور الإماراتي على موعد مع الإثارة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم

المشاهد العربي سيكون بإمكانه ملاحقة تفاصيل مباراة الهلال لحظة بلحظة عبر قنوات بي إن سبورتس التي خصصت قناة beIN SPORTS 2 للبث المباشر، كما ستكون قناة الكأس 7 حاضرة في قلب الحدث لنقل المباراة بجودة عالية، مع إتاحة البث الرقمي عبر تطبيق تود وخدمة بي إن كونكت للمشتركين.

معلق مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم

أسندت مهام التعليق الصوتي لأسماء مميزة، حيث يطل المعلق أحمد البلوشي عبر ميكروفون بي إن سبورتس لوصف أحداث المباراة، بينما سيكون خليل البلوشي حاضرًا بصوته المميز عبر قناة الكأس، ليضفيا مزيدًا من الحماس على هذه الموقعة الكبرى.

ويدخل الفريقان اللقاء بظروف فنية مستقرة وتألق محلي واضح، فبينما يسيطر شباب الأهلي على مجريات الدوري الإماراتي يواصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية، مما يعدنا بليلة كروية لا تُنسى في سماء دبي.