حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:29 مساءً - تحتضن أرضية استاد راشد في دبي مساء اليوم قمة كروية خليجية بنكهة قارية، حيث ينزل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره شباب الأهلي الإماراتي في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل البث المباشر لمباراة الهلال وشباب الأهلي.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي الأسطورة بجودة عالية hd دون تقطيع دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يخوض مباراة اليوم متمتعًا بهدوء الصدارة بعد حسمه التأهل رسميًا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يرمي أصحاب الأرض بكل ثقلهم في هذا اللقاء متسلحين بسجلهم القوي على ملعبهم لاقتناص نتيجة إيجابية تعزز موقفهم في صراع العبور إلى الدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي اليوم

سيكون بإمكان عشاق الساحرة المستديرة متابعة أحداث مباراة الهلال عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية التي خصصت قناة beIN Sports 1 HD لنقل الحدث، كما تنقل قناة الكأس 7 HD الموقعة لجمهورها في المنطقة بتغطية فنية وشاملة تلبي تطلعات المتابعين.

متى تبدأ مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

من المنتظر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية لهذه المباراة المرتقبة اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، وذلك عند الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

من هو معلق مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم

أسندت مهمة التعليق والوصف التفصيلي على مجريات المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD للمعلق عامر الخوذيري، الذي سيرافق المشاهدين طوال الدقائق التسعين لنقل أجواء الإثارة من قلب الميدان، وسط توقعات بمباراة هجومية ومفتوحة من الجانبين.

فبرأيك هل يحافظ الهلال على سلسلة انتصاراته المتتالية وتأكيد تفوقه الفني بفضل كتيبة نجومه العالمية أم سيقوم شباب الأهلي بكسر صمود الضيوف واستغلال الحافز الجماهيري الكبير في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين اليوم؟