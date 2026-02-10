حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:22 مساءً - يتحضر ملعب الجوهرة المشعة بجدة لاحتضان قمة خليجية بنكهة قارية تجمع بين الاتحاد السعودي والغرافة القطري، فهي مواجهة مرتقبة تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتدخل هذه المباراة في حسابات معقدة لترتيب مجموعة الغرب.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة القطري يلا شوت بلس في دوري أبطال آسيا للنخبة بجودة عالية 4k

يطمح العميد صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط إلى تأكيد جدارته واستغلال عاملي الأرض والجمهور لضمان مقعد مريح في دور الستة عشر، بينما يشد الفهود الرحال إلى السعودية بشعار التحدي وروح الفوز.

إذ لا يملك الفريق القطري خيارًا سوى حصد النقاط الثلاث لتحسين وضعيته في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وإحياء آماله في التأهل قبل الدخول في الأمتار الأخيرة من دور المجموعات.

كما يعول الغرافة على خبرة لاعبيه وهدوئهم في التعامل مع الضغط الجماهيري لإحداث المفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية تعيد خلط أوراق المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري

سيكون بمقدور عشاق الكرة الآسيوية متابعة أحداث اللقاء عبر نخبة من القنوات الرياضية التي وفرت تغطية شاملة لهذا الحدث:

ستبث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 2 AFC.

ستنقل قناة الكأس 6 القطرية أحداث المواجهة لمتابعة كافة تفاصيل القمة الخليجية.

موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري

تتجه الأنظار صوب المستطيل الأخضر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة بداية هذه المباراة القوية في:

تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

سيكون الجمهور في القاهرة على موعد مع اللقاء عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

يترقب المتابعون في الإمارات انطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

من هو معلق مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه المباراة للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، الذي سيضفي صوته حماسًا خاصًا على مجريات اللعب.

وفي الوقت ذاته، سيكون المتابعون عبر قنوات الكأس على موعد مع صوت المعلق العماني خليل البلوشي لتقديم تحليل ووصف دقيق لأحداث مباراة الاتحاد والغرافة اليوم.