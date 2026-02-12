أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 12 فبراير.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو شاشات الصرف لمتابعة العملة الأوروبية التي شهدت تحركات متباينة بالتزامن مع التغيرات في الأسواق العالمية.

أسعار اليورو في البنوك الكبرى

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات الخميس حالة من التباين الملحوظ، حيث استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 55.26 جنيه للشراء و55.57 جنيه للبيع.

بينما قدّم بنك القاهرة عرضًا تنافسيًا بسعر شراء بلغ 55.31 جنيهًا، وتعكس هذه الأرقام مرونة القطاع المصرفي في استيعاب تقلبات العملات الأجنبية وتوفيرها للمتعاملين بأسعار متقاربة تضمن استقرار التداولات الرسمية.

أعلى سعر لليورو اليوم

برز مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية كأعلى البنوك في تقديم أسعار الشراء والبيع، حيث تجاوز سعر اليورو لديهما حاجز 56 جنيهًا ليصل إلى نحو 56.58 جنيه للبيع.

وفي الوقت ذاته حافظ بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي على مستويات متوسطة تلامس 55.5 جنيه.