ارتفاع حاد مع بداية رمضان.. كم وصلت أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:22 مساءً - شهدت أسواق الدواجن والبيض اليوم الإثنين زيادة ملحوظة في الأسعار بالتزامن مع دخول شهر رمضان واستعداد الأسر لزيادة الاستهلاك والتخزين ما أدى إلى تنشيط حركة الشراء في الأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

فيما يلي نوضح أسعار الفراخ اليوم الإثنين:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع إلى 90 جنيهًا بعد أن كان يدور حول 85 جنيهًا لتصل للمستهلك بنحو 100 جنيه للكيلو.

كما سجلت دواجن الأمهات نحو 65 جنيهًا في المزرعة فيما تباع للمستهلك بسعر يقارب 80 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو (الحمراء) سجلت 110 جنيهات في المزرعة وتصل إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ البلدي وصلت إلى 120 جنيهًا في المزرعة وتباع بنحو 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار مشتقات الدواجن

البانيه يتراوح بين 230 و250 جنيهًا للكيلو في بعض المحلات.

الأوراك سجلت من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة سعرها بين 70 و80 جنيهًا.

زوج الحمام سجل نحو 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر: 110 جنيهات للكرتونة جملة ويصل إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة و125 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة ويباع بحوالي 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت والبط اليوم

فيما يلي أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم:

الكتكوت الأبيض (شركات): من 25 إلى 30 جنيهًا.

الكتكوت الساسو سجل حوالي 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر سعره بين 5 و6 جنيهات.

الكتكوت الفيومي سجل 9 جنيهات.

بط مسكوفي: 25 جنيهًا.

بط مولر: 25 جنيهًا.

بط بيور: 20 جنيهًا.

سمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.

وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان مع توقعات باستمرار حالة النشاط في الأسواق خلال الفترة المقبلة.