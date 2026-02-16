مجانًا وبدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:22 مساءً - تتجه الأنظار مساء الإثنين إلى ملعب ملعب الإنماء الذي يستضيف مواجهة قوية تجمع بين الأهلي السعودي وشباب الأهلي دبي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة على مستوى الترتيب النهائي قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بعد سلسلة من العروض القوية التي جعلته أحد أبرز المنافسين في البطولة، ويسعى الفريق السعودي إلى إنهاء المرحلة بنتيجة إيجابية تعزز موقعه وتمنحه دفعة معنوية قبل الأدوار الحاسمة.

في المقابل، يحتل شباب الأهلي المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه للحفاظ على موقعه ضمن دائرة المتأهلين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب الأهلي

تملك شبكة beIN Sports إلى جانب قنوات الكأس حقوق نقل مباريات البطولة، حيث تُبث المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 2 وكذلك قناة Alkass 5، ما يمنح الجماهير أكثر من خيار لمتابعة اللقاء عبر الشاشة.

وسيتولى التعليق على مجريات المباراة المعلق أحمد البلوشي عبر beIN SPORTS 2، بينما يعلق خليل البلوشي على قناة الكأس 5.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب الأهلي

يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، بالإضافة إلى خدمة “شووف” التابعة لقنوات الكأس، وهي خيارات تتيح متابعة اللقاء من أي مكان.