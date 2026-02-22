يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 فبراير 2026 10:27 مساءً - داخل أروقة ملعب سان سيرو العريق، تترقب جماهير الكرة الإيطالية سهرة كروية دسمة تجمع بين الروسونيري وضيفه بارما، حيث تأتي هذه المواجهة في خضم صراع الجولة 26 من الكالتشيو، ويخوض ميلان هذا اللقاء وهو يضع نُصب عينيه هدفًا واحدًا لا غنى عنه، وهو استرداد بريق الانتصارات ومواصلة ملاحقة الصدارة، مستغلًا الحالة الفنية المتصاعدة لنجومه في الآونة الأخيرة لفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى.

يحتل فريق ميلان مركز الوصافة في لائحة الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن جاره اللدود إنتر صاحب الصدارة، مما يجعل كل مباراة متبقية بمثابة نهائي كؤوس للفريق.

كما يدخل بارما اللقاء بطموحات متباينة، محاولًا الخروج بأقل الأضرار من قلب ميلانو لتعزيز مركزه في وسط الجدول والابتعاد عن أي حسابات قد تضعه تحت ضغط التراجع في الأسابيع المقبلة.

موعد مباراة ميلان ضد بارما والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون موعدها في دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة التاسعة مساءً.

ولعشاق المتابعة الرقمية، فإن أحداث مباراة ميلان ضد بارما اليوم ستكون متاحة عبر تطبيق stc tv الذي ينفرد ببث منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم بجودة تقنية عالية، بالإضافة إلى توافر البث عبر منصة شاشا.

معلق مباراة ميلان وبارما اليوم

تتنوع الخيارات السمعية لجماهير الفريقين في لقاء اليوم، حيث سيتولى المعلق محمد الشامسي مهمة الوصف والتحليل عبر تطبيق stc.

بينما سيكون المتابعون على منصة شاشا على موعد مع صوت المعلق علي دراج؛ ليضفيا مزيدًا من الحماس والإثارة على هذا الديربي الكروي الخاص بين الطموح والمنافسة.

استعدادات ميلان بقيادة أليجري لمواجهة بارما

أكد المدرب ماسيميليانو أليجري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة على جاهزية عناصره، فأشار إلى أن المنافسة لا تزال قائمة في ظل وجود 39 نقطة متاحة في الميدان.

كما طمأن الجماهير على الحالة البدنية للثنائي رافاييل لياو وكريستيان بوليسيتش، مؤكدًا على أنهما في تحسن مستمر وسيكون لهما دور بارز في خطط الفريق الهجومية لضرب دفاعات بارما وتأمين النقاط الثلاث.