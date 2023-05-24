انت الان تتابع خبر نجوم رياضة استغلوا التواصل الإجتماعي في إثارة الجدل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختار عدد من نجوم كرة القدم، التعبير عن مواقفهم من خلال منصّات التواصل المختلفة، وذلك بعد أن ودعوا الملاعب لأسباب مختلفة، وبدل العمل في ميدان التدريب والإشراف على الأندية، مثل عدد كبير من النجوم، فإن النجومية التي توفرها منصات التواصل جعلتهم يختارون هذا الحل.



واستغل بعض النجوم هذه المنصّات من أجل مهاجمة بعض المدربين أو اللاعبين، والتعبير عن مواقفهم بشكل حاد في بعض الأحيان، رغم أن البعض منهم لم يكن يقبل النقد عندما كان لاعباً.



وبرز الإيطالي أنطونيو كاسانو، لاعب باري وروما وريال مدريد وإنتر ميلانو وميلان وسمبدوريا سابقاً، بمواقفه القوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، في مقارنته بميسي، قبل أن يطلب من "الدون" في كل مناسبة الاعتزال، كما هاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، رغم أهدافه الكثيرة في المباريات الأخيرة.



وصوّب كاسانو نيرانه في الأسابيع الأخيرة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، الذي ناله نقد لاذع من "مدلل" روما السابق، ما دفع البرتغالي إلى التخلي عن التحفظ وهاجم بدوره اللاعب الإيطالي المعتزل دون نجاحات كبيرة، حيث هاجمه مورينيو بشكل قاس.



ولم يسلم ماسيمو أليغري، مدرب يوفنتوس، من انتقادات كاسانو الذي يعتبر أنه لم يعمل على تطوير أفكاره وظل حبيس تصورات قديمة، في وقت يحاول فيه كل المدربين في العالم التجديد، وتهكّم على اختياراته في أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه عندما توقف عن التدريب لموسمين، كان مهتماً بالصيد فقط وليس بتحضير عودته.



وبعد اعتزاله الاضطراري بسبب مشاكل في القلب، اختار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أن يتواصل مع الجماهير باستمرار عبر منصته الخاصة، فلا يتردد في بعض الأحيان في الكشف عن أخبار تهم رفاقه السابقين، أو الحديث عن بعض الأخبار التي تهم الانتقالات.



ونصّب أغويرو نفسه مدافعاً شرساً عن الكرة الأرجنتينية ورموزها، وخاصة ليونيل ميسي، حيث يُهاجم لاعب مانشستر سيتي سابقاً، كل من ينقد ميسي أو يوجه له عبارات تشكك في قدراته، كما أنه كان مدافعاً شرساً عن منتخب الأرجنتين، بعد التصريحات الأخيرة لعدد من اللاعبين التي تشكك في جدارته بالتتويج بكأس العالم.



ولم ينتظر الإسباني جيرارد بيكيه، طويلاً، قبل أن ينضم إلى قائمة اللاعبين الذين أنشأوا منصات خاصة بهم، واستغلالها من أجل الرد على الخصوم أو تسريب الأخبار، مثلما فعل مدافع برشلونة السابق، عندما قدّم معطيات عن اعتزال زميله السابق بويان قبل المعني بالأمر.



ولا يتردد اللاعبون في التواصل في بعض الفترات بشكل مباشر، مع الجماهير أو رفاقهم المقربين من أجل التعبير عن موقفهم من بعض القضايا، ولكن هذه التصرفات ورطت البعض منهم في عدد من المناسبات، وأدخلتهم في خلافات قوية بسبب حقيقة ما كشفوه.



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حلقة جديدة من "حرب" التصريحات بين كاسانو ومورينيو

وكان الفرنسي، كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، من بين اللاعبين الذين سببوا أزمة، بعد أن تحدث مع أحد رفاقه خلال فترة توقف النشاط الرياضي في عام 2020 عند انتشار فيروس كورونا، وهاجم زميله في المنتخب الفرنسي أولفييه جيرو، حيث كان بنزيمة خارج حسابات منتخب بلاده في تلك الفترة.



ويحظى النجوم بنسب مشاهدة ومتابعة كبيرة للغاية، خاصة خلال النقاش المباشر الذي يتيح للجماهير متابعة ما يحصل بين اللاعبين من تبادل الذكريات الطريفة طوال مسيرتهم، وغيرها من المواقف التي تجلب الاهتمام.