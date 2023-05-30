انت الان تتابع خبر بعد أحداث الشغب .. قرار جديد للفيصلي حول مشاركته في بطولة القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت بعثة النادي الفيصلي الأردني لكرة القدم التراجع عن قرار مغادرة الأراضي الفلسطينية، حيث تتوجه اليوم رفقة بعثة الوحدات في زيارة إلى مدينتي الخليل والقدس.



وكان الفيصلي قرر العودة إلى عمان أمس الاثنين، بعد "الأحداث المؤسفة" التي رافقت مباراته مع الوحدات في البطولة، بحسب ما أعلن النادي في بيان الاثنين.



وقال النادي على صفحته في "فيسبوك": "نتيجة للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيدا للمغادرة غدا (الثلاثاء) إلى عمان".



وكان رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، قال إن فريقه سيستكمل مشاركته في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، وذلك بعد قرار الفيصلي عودته إلى عمان عقب توقف مباراة الفريقين، إثر اعتراض على قرار للحكم.



وأوضح الحوامدة، أن قرار فريقه هو "إكمال" البطولة.



وتوقفت مباراة الفريقين في نصف نهائي البطولة المقامة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار للحكم.



واعترض لاعبون في الفيصلي على قرار الحكم بعد احتسابه خطأ ارتكبه اللاعب أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.



وشهدت المباراة رمي جماهير مساندة للوحدات في ملعب فيصل الحسيني في الرام في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في الفيصلي، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.



وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.



وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل 1-1 في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.



وأعلن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة لقدم، مروان جمعة، الاثنين، أن مباراة الفيصلي والوحدات في بطولة القدس والكرامة المقامة في الضفة الغربية المحتلة "لن تستكمل اليوم"، بعد توقفها بسبب اعتراض على قرار للحكم.



وكان نادي الوحدات توج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على نادي جبل المكبر المقدسي 4-2.



ومن المقرر أن يقام اليوم الثلاثاء، لقاء نصف النهائي الثاني وسيجمع وصيف النسخة الماضية نادي جبل المكبر وجاره هلال القدس على ملعب فيصل الحسيني.





