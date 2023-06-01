انت الان تتابع خبر بعد اعتذاره عن الاستمرار في البطولة .. الفيصلي يصل عمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت ،الأربعاء ، بعثة نادي الفيصلي الى الأردن عائدة من مدينة رام لله ، بعد الاعتذار عن إكمال مشواره في بطولة القدس والكرامة الثانية.

وحرص الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والسفير الأردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عصام البدور، على لقاء رئيس البعثة واللاعبين قبيل مغادرتهم الأراضي الفلسطينية.

ودعا الفريق الرجوب وفد الفيصلي الأردني إلى البقاء في فلسطين حتى دون اللعب، إلا أن الوفد أكد ضرورة المغادرة، ووجهوا الشكر للاتحاد الفلسطيني على ما كل ما بذله.

وأضاف الرجوب : "ما يهمنا ألا يحزنوا، لأن ما يربطنا مع النادي الفيصلي علاقة تاريخية ونحن حريصون ألا تمس هذه العلاقة".

وكانت مباراة الفيصلي والوحدات، في افتتاح بطولة القدس والكرامة، قد توقفت في الدقيقة "90+1"، والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، بعدما احتسب الحكم براء أبو عيشة خطأ لصالح الوحدات نتيجة عرقلة مهاجمه الفلسطيني زيد القنبر.

واحتج الفيصلي على القرار، قبل أن يصل الأمر إلى نزول الجماهير أرض الملعب، ما تسبب في عدم استكمال المباراة، ثم قرر الفريق العودة.