باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسيأعلن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كريستوف جالتيه، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لقد حظيت بشرف كبير للعمل مدربا لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "مباراة بي إس جي ضد كليرمون يوم السبت المقبل، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء، وأتمنى أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة".

ودافع المدرب الفرنسي عن ليو، بالقول: "لقد كان عنصرا مهما وفعالا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة".

وأضاف: "لقد عشنا موسما استثنائيا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق".

واختتم كريستوف جالتيه حديثه بالقول: "لقد كان شرفا كبيرا لي العمل مع ميسي طوال الموسم".

الجدير ذكره أن تعاقد ميسي (35 عاما) مع بي إس جي ينتهي في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.