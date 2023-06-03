منتخب اليمن يتعادل مع الزمالك المصري ودياً
تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع فريق نادي الزمالك المصري بهدف لمثله مساء اليوم، في مباراة ودية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر نادي الزمالك بالقاهرة.
وتقدم منتخبنا الوطني عن طريق قاسم الشرفي في الدقيقة 21، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عبر مصطفي شكري بالدقيقة 62، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1.
وتأتي هذه المباريات ضمن استعدادات الأولمبي اليمني لبطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، والتي تقام في العراق خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الحالي.
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