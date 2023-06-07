انت الان تتابع خبر لاعب (واقعة السحر) يقترب من الدوري الأردني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبح المهاجم المالي موسى كمارا والمعروف بسبب أشهر واقعة سحر في ملاعب أفريقيا قريبا من الاحتراف في الدوري الأردني خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع كووورة فان كمارا سيكون قريبا من الاحتراف في أحد الأندية التي صعدت منذ عدة سنوات، لمصاف الأندية المحترفة.

وأوضح المصدر أن هناك تكتما على الصفقة، حيث لا تزال المفاوضات قائمة بانتظار أن تشهد الأيام القليلة الماضية حسمها بشكل رسمي.

ويعتبر كمارا "28 عاما" من المهاجمين المميزين ويتمتع ببنية جسدية مميزة وقدرات تهديفية كبيرة.

وسبق لكمارا الاحتراف في العديد من الأندية العربية منها الإسماعيلي المصري ومولودية بجاية الجزائري والزلفي السعودي.

ويعتبر كمارا صاحب أشهر واقعة سحر في ملاعب أفريقيا، التي شهدها الدوري الرواندي، وذلك خلال فترة احترافه فى صفوف رايون سبورت.

وترجع الواقعة عندما فشل المهاجم المالي في زيارة شباك أحد الفرق، بسبب أعمال السحر (وفقا لرؤيته)، قبل أن يكتشف اللاعب مكان السحر الذي كان مخبئا خلف قائم المرمى ليخرجه من الملعب وسط مطاردة لاعبي الفريق الخصم.

ونجح كمارا بعد هذه الواقعة بدقائق قليلة، في تسجيل هدف لفريقه.