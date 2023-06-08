ليفربول يتعاقد مع ماك أليستير
أعلن ليفربول تعاقده مع لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم بعقد طويل الأجل قادما من برايتون أند هوف ألبيون يوم الخميس، إذ يتطلع النادي لإعادة البناء بعد موسم صعب.
ولم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).
وقال ماك أليستير (24 عاما) في بيان: الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي.
"أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يتعاقد مع ماك أليستير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.