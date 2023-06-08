ليفربول يتعاقد مع ماك أليستير

ليفربول يتعاقد مع ماك أليستيرأعلن ليفربول تعاقده مع لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم بعقد طويل الأجل قادما من برايتون أند هوف ألبيون يوم الخميس، إذ يتطلع النادي لإعادة البناء بعد موسم صعب.

ولم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).

وقال ماك أليستير (24 عاما) في بيان: الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي.

"أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".