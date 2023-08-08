انت الأن تتابع خبر جوهرة برشلونة على اعتاب الانضمام لصفوف الهلال السعودي.. صفقة نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال ملف صفقات الهلال السعودي الجديدة مفتوح، فالزعيم يرغب في تقوية صفوفه من أجل خوض منافسات الموسم الجديد، فالنادي العاصمي الأزرق لم يكتفي بالصفقات التي عقدها في الميركاتو الصيفي الحالي.تقارير إسبانية ، أكدت أن أنسو فاتي جوهرة نادي برشلونة، بات على اعتاب الانضمام لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مفاوضات الهلال السعودي وأنسو فاتي

التقارير أفادت أن لاعب برشلونة كان غير منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن تكرار تقديم العرض من قبل مسئولي نادي الهلال، جعل اللاعب يرحب بالأمر خاصة مع توقعه بارتفاع المقابل المادي للصفقة.

صحيفة ElDesmarque الإسبانية، قالت أن جوهرة برشلونة أقرب إلى مغادرة النادي. وستكون وجهته نادي الهلال، لأن مواقف لاعب البلوجرانا والنادي السعودي متقاربة ويمكن أن يكون قريب من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين, الدوري الذي يحضر فيه كثير من النجوم مثل رونالدو، بنز يما، كانتي ، ساديو ماني ، فابينو ، فيرمينو، رياض محرز، خالديو كوليبالي.

أنسو فاتي ابتعد عن المشاركة مع نادي برشلونة خلال مباريات الموسم الماضي بعد عودته من الإصابة، وخروجه تماما من حسابات المدير الفني الإسباني للفريق تشافي هيرنانديز.

نادي الهلال السعودي، يرى في فاتي صاحب الـ20 عامًا نواة المشروع الجديد للفريق العاصمي الأزرق خلال السنوات القادمة.

الفتي الأسمر تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي برشلونة عام 2020، وقدم مردودًا مميزًا للغاية مع الفريق الكتالوني قبل تعرضه للإصابة، حيث خاض مع برشلونة حتى الآن 109 مباراة في مختلف المنافسات، سجل خلالها 29 هدفًا، وصنع 10 آخرين.

عقد اللاعب الإسباني ينتهي مع برشلونة في صيف 2027، ولكن خروج اللاعب من حسابات تشافي، قد تجعل فاتي صفقة الهلال السعودي الجديدة في الأيام القليلة القادمة.