انت الان تتابع خبر صدمة كبرى في الشوارع اغضبت الملايين... محمد صلاح يهرب بطائرة خاصة من هلاك محقق بسبب اقتراب إعصار دانيال المدمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح قد فرّ من معسكر المنتخب المصري في القاهرة بسبب اقتراب العاصفة دانيال من الحدود المصرية قادمة من ليبيا. ولقد انتشرت هذه الأنباء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول أخبار تزعم أن صلاح قد غادر مصر على متن طائرة خاصة في المساء.

ومع ذلك، نفى صلاح هذه الشائعات بطريقته الخاصة، حيث قام بنشر صور على حسابه الشخصي على منصة تويتر تثبت عودته للمنتخب المصري وحضوره لتدريبات الفريق يوم أمس برفقة زملائه اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، بعد أيام قليلة من مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.