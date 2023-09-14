انت الأن تتابع خبر القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى .. تضم المغربي بونو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم وجود الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال السعودي لكرة القدم، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن اللائحة النهائية لجائزة أفضل حراس المرمى في العالم، وضمت بونو إلى جانب أربعة حراس آخرين.

وينافس النجم المغربي على هذه الجائزة كلًا من البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إدرسون من ليفربول، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والألماني مارك أندريه تير شتيغن من برشلونة.

قال "فيفا"، في بيانٍ: "إنه يمكن لمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم التصويت لجوائز The Best FIFA، لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب لكرة القدم الرجالية، وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير لـ FIFA".