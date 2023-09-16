نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام اليوم 16/9/2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي استعداداتهم لمواجهة وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.



ويريد مانشستر سيتي للحفاظ على صدارته لجدول البريميرليج، بينما يسعى وست هام يونايتد للحفاظ على تواجده داخل المربع الذهبي والوصول للصدارة.

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة النارية بين الفريقين، مساء اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم

أسندت إدارة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق التونسي عصام الشوالي.

ماهي القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

يمكنكم متابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي ووستهام يونايتد من خلال قناة beIN Sports 1، الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.