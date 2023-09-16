موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة بيراميدز والجيش الوراندي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في دوري أبطال إفريقيا

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حصد المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أول مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا من الدور الاثنين والثلاثين بعد إعفاءه من الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه الجيش الرواندي الذي تخطى عقبة فريق جاديكا الصومالي ضمن إطار منافسات الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري فيما تُلعب مباريات الإياب أحد أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مباريات بيراميدز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا باعتبارها الناقل الحصري للمسابقات القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على نايل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.