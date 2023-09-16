نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يضرب مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" بثلاثية بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة أمام نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذه الخسارة الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل برايتون المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سجل داني ويلبيك أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من سيمون أدينجرا من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ويلبيك بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ومنع القائم الأيمن للحارس جاسون ستيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 34، بعد تسديدة قوية من ماركوس راشفورد من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي برايتون ثم القائم الأيمن للمرمى لتخرج إلى ركلة ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 43، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وأحرز باسكال جروس الهدف الثاني لصالح برايتون في الدقيقة 53، بعد تمريرة من طارق لامبيتي إلى زميله جروس الذي راوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثالث لصالح برايتون في الدقيقة 72، بعد انطلاقة سريعة من طارق لامبيتي الذي أنهاها بتمريرة إلى زميله بيدرو ليستقبلها الأخير بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وقلص حنبعل المجبري الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 74، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.