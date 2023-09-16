نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسجل أول هزيمة للكرة المصرية أمام أندية ومنتخبات جيبوتي عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فريق الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024، بهزيمة مفاجئة أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "عزام" في العاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

تقدم فريق أرتا سولار بالهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 50، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام أرتا سولار اليوم، تعد الهزيمة الأولى في تاريخ الكرة المصرية أمام أي نادي أو منتخب لأي فئة سنية من دولة جيبوتي.

وعلى مستوى الأندية المصرية، تقابل المقاولون العرب مع أرتا سولار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2020، وفاز ذئاب الجبل في جيبوتي بهدف دون رد، وحقق فوزا كاسحا في الإياب بنتيجة 9 – 1.

أما على مستوى المنتخبات، التقى المنتخب المصري مع نظيره منتخب جيبوتي في مباراتين أيضًا في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز منتخبنا الوطني 4 – 0 ذهابًا، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 29 سبتمبر، وستقام على استاد القاهرة الدولي.