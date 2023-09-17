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أحمد جودة - القاهرة - الأوليمبي يعلن عن قائمة فريق الكرة الأول للموسم الجديد

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الاوليمبي بقيادة محمد كيتا، عن قائمة الفريق للموسم الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي تضم ٢٤ لاعبا، وذلك استعدادا للمشاركة في دورى القسم الثاني.

ومن جانبه، قال محمد زغلول، المسؤول الإعلامي لنادى الأوليمبي، بآن الفريق إنه ي معسكره المغلق بالأكاديمية البحرية، وخاص خلاله الفريق ثلاثة مواجهات البداية بالتعادل امام سموحة والألومنيوم والختام بالفوز علي رايه.

وأضاف المسؤول الإعلامي، إلى ان الجهاز الفني نجح في ابرام عدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقدم الفريق خلال فترة الأعداد نتائج ايجابية.

واشار محمد زغلول إلى تعرض لاعب وسط الفريق مؤمن حمدان، المنضم من نادى سموحة للاصابة مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، حيث من المقرر ان يجري عمليه جراحيه خلال ايام.

وجائت قائمة فريق الأوليمبي كالتالي



حراسة المرمي

محمد طلعت

محمد سمانه

محمد الخويسكي

خط الدفاع

علي عوض

اسلام غلاب

محمود الملك

معتمد محسن

محمد حمدان

عبد الرحمن حسان

محمد سعيد

محمد كمال

وسط ملعب

امير مجازي

محمد لعبة

أحمد سليمان

يوسف بيبو

مؤمن حمدان

يحي أسرف

أحمد عبدالستار

عماد السيد

حسن طارق

خط الهجوم

أحمد هريسة

اليو بادارا

عبد الرحمن بوجي

محمد غنيم