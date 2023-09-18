نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست استعداداته لمواجهة نظيره بيرلني في ختام مبارايات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.



ماهو موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي اليوم الإثنين الموافق 18/9/2023 في الدوري الإنجليزي؟

يلاعب فريق نوتنجهام فورست نظيره بيرلني اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب سيتي جراوند، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ماهو موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

في المقابل يحتل فريق بيرنلي في المركز قبل الأخير ( التاسع عشر) بجدول ترتيب البريميرليج دون نقاط، من ثلاث مبارايات.

القنوات الناقلة لمباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.