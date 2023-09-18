انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين 18 سبتمبر والقنوات الناقلة.. اشتعال الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة الذي يتابع عليها كل عشاق الساحرة المستديرة جميع اللقاءات الخاصة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا اليوم، ويتم اسدال الستار على الجولة الجارية عن مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، وتقديم الكثير من المباريات الهامة والتي يريد متابعتها الجميع.

مباريات اليوم

وتعد مباريات اليوم من أكثر الأشياء الهامة الذي يريد متابعتها الجميع وفيها كل البطولات العالمية والعربية، ويتابعها الجميع ممن يريدون مشاهدة الحماس بعد عودة كرة القدم مرة أخرى سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي، وهي من أبرز اللقاءات الأساسية التي تكون على جميع الملاعب التي تنتشر في كافة أنحاء العالم.

جدول مباريات اليوم

وسوف نحرص على تقديم جدول مباريات اليوم الاثنين وينطلق دوري أبطال آسيا 2023/2024 والتي يواجه قيها الهلال نافباخور نامانجان، وأيضاً يقابل الاتحاد السعودي بنظيره أجمك وهي من ضمن الجولة الأولى الخاصة بدوري المجموعات، وتقدم مباراة بيرنلي ونوتنجهام فورست داخل الدوري الإنجليزي، ولقاء غرناطة وجيرونا في الدوري الإسباني، ويقابل طلائع الجيش والبنك الأهلي وغيرها الكثير من المباريات الهامة.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري

7:00 مساءً طلائع الجيش × البنك الأهلي – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

8:45 مساءً نوتينجهام فورست × بيرنلي – beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

9:00 غرناطة × جيرونا – beIN Sports HD3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

6:30 ساليرنيتانا × تورينو

8:45 هيلاس فيرونا × بولونيا

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

4:00 مومباي سيتي – الهند × نساجي مازاندران – إيران

6:00 الاتحاد – السعودية × أولماليك – أوزبكستان – beIN SPORTS AFC 1

6:00 الفيصلي – الأردن × ناساف كارشي – أوزبكستان

6:00 القوة الجوية – العراق × سباهان اصفهان – إيران

8:00 الهلال – السعودية × نافباخور نامانجان – أوزبكستان – beIN SPORTS AFC 2

8:00 السد – قطر × الشارقة – الإمارات – beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

4:30 الأهلي بنغازي – ليبيا × أسيك ميموزا – ساحل العاج

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

6:00 الزوراء – العراق × العربي – الكويت

6:00 العهد – لبنان × النهضة – عمان

6:00 جبل المكبر – فلسطين × الفتوة – سوريا

8:00 النجمة – لبنان × الرفاع – البحرين