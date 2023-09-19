انت الان تتابع خبر صادم : بعد موافقه حكيم زياش على الانتقال إلى النصر السعودي ، يقلب رونالدو الطاوله على إدارة النادي ويهددهم بأنه سيقوم بهذا الفعل . والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن مفاجأة صباح اليوم الاثنين بشأن اقتراب السعودية من التعاقد مع النجم المغربي، حكيم زياش.

أكد رومانو أن اقتراب السعودية من الفوز بخدمات زياش يعد خطوة مهمة نحو التعاقد الرسمي معه. وأشار إلى أن اللاعب والنادي قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الشروط الشخصية، وأن نادي النصر سيدفع مبلغًا معينًا لشراء اللاعب من تشيلسي الإنجليزي، حيث ينتهي عقده في عام 2025، وفقًا لتقرير سكاي نيوز.

وبهذا التعاقد، سينضم زياش إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر، ليكون واحدًا من أوائل الوافدين الأوروبيين للنادي في هذا الصيف.

تأثر زياش بشكل كبير في تشيلسي خلال الموسم الماضي، خاصة بعد تعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، مما دفعه للبحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه.