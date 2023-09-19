كاك بنك يهزم البنك الدولي ويتوج بطلا لكأس البنوك

كاك بنك يهزم البنك الدولي ويتوج بطلا لكأس البنوكتوج فريق كاك بنك، بلقب كأس البنوك اليمنية لكرة القدم السباعية، التي نظمها نادي البنوك بإشراف جمعية البنوك.

جاء تتويج فريق كاك بنك بكأس البطولة، عقب تخطيه منافسه البنك الدولي، بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم وسط حضور جماهيري غفير.

وبادر كاك بنك بإحراز الهدف الأول عن طريق أحمد متاش الذي سدد كرة عرضية خدعت حارس البنك الدولي وولجت شباكه، قبل أن يضيف زميله بسام صوفان ثاني الأهداف مستغلا دربكة في عمق دفاعات البنك الدولي، لينتهي الشوط الأول بهذين الهدفين.

وفي مطلع شوط اللقاء الثاني، قلص البنك الدولي النتيجة عبر هدافه ياسين السروري الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك، لكن كاك بنك وسع النتيجة مجددا بتسديدة قوية من البديل حازم المروني، وبعد دقيقة فقط عاد البنك الدولي لتقليص النتيجة، عن طريق رأسية عبد الله الحكيمي، لينتهي اللقاء بتتويج كاك بنك بكأس البطولة.

ومن المقرر أن يخوض بطل كأس البنوك كاك بنك، لقاء مع بطل دوري البنوك بنك التضامن الجمعة المقبلة، في مباراة على كأس السوبر.