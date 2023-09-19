نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يفسخ عقده بشكل رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن البنيني سامسون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وشك أن يفسخ عقده مع القلعة البيضاء وذلك حسب ما ذكره الإعلامي مهيب عبد الهادي.

ونشر مهيب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": باقي يومان وسامسون يفسخ عقده بشكل رسمي مع الزمالك من طرف واحد ويحصل على مستحقاته لنهاية عقده والتي تصل لما يقترب من 3 ملايين دولار، واللجنة المؤقتة للزمالك تسابق الزمن لإنهاء الأمر".

وسقط نادي الزمالك أمام نظيره أرتا سولار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل 21 سمبتر على استاد "الدفاع الجوي"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.