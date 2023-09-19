نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء والموافق 19 سبتمبر ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "حديقة الأمراء" مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة.

ويلعب باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة بجانب كل من بوروسيا دورتموند، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا وستنقل مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند من خلالها.