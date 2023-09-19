نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لايبزيج ويونج بويز اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم عدد كبير من محبي كرة القدم في كل مكان بموعد مباراة لايبزيج ويونج بويز، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19 سبتمبر وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو موعد مباراة لايبزيج ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة لايبزيج ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024 والتي تلعب مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف نادي يانج بويز على ملعبه ضيفه لايبزيج ضمن منافسات المجوعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة لايبزيج ويونج بويز في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستتولى مجموعة قنوات بي إن سبورت مهمة نقل أحداث اللقاء المرتقب بين لايبزيج ويونج بويز كونها الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا.