نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل واستقلال دوشنبه في دوري آبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة الدحيل القطري ضد استقلال دوشنبه وذلك في افتتاح منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هو موعد مباراة الدحيل واستقلال دوشنبه اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا؟

ويلعب الدحيل مباراة قوية وهامة تجمعه بنظيره نادي استقلال دوشنبه على ملعب دوشانبي طاجيكستان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الدحيل واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية ومصر.

وخصصت قناة 1 bein sport afc لنقل مباراة الدحيل واستقلال دوشنبه كونها الحاصلة على حقوق نقل منافسات اتحاد آسيا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية.