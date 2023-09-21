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أحمد جودة - القاهرة - الغيابات تضرب صفوف الزمالك الليلة قبل مواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز، الزمالك، بيراميدز، مباراة الزمالك وبيراميدز، يفتتح نادي الزمالك مباريات الدوري المصري الممتاز في النسخة 65 من بطولة الدوري تحت مسمي دوري "Nile" بمواجهة قوية أمام فريق بيراميدز.

ويسعي الزمالك إلى تعديل المسار وتحقيق بداية جيدة بعد سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق خلال الموسم الماضي واحتلال المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز وعدم الحصول على أي لقب.

وفشل نادي الزمالك في مصالحة الجماهير بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام فريق ارتا سولار الجابوتي بعد الخسارة بهدفين نظيفين في ذهاب الدور الثاني التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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دوري "Nile "موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ويواجة نادي الزمالك فريق بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءً، ويخوض الفريق المباراة على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

وضم المدير الفني لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو قائمة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - علي ياسر.

غيابات مؤثرة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز، وتشهد المباراة وجود غياب مؤثرة في صفوف الزمالك بعد أن ضربت الإصابات والإيقافات والاستبعادات الفنية صفوف الفريق، حيث يغيب عن المباراة عدد من النجوم وهم:-

أحمدفتوح، محمود حمدي "الونش"، بسبب الإصابة، ويغيب أحمد سيد زيزو، وحاتم سكر، بسبب الإيقاف، ويغيب عبدالله جمعة لعدم الجاهزية، فيما يغيب سيف الدين الجزيري لوجهة نظر فنية.

التشكيل المتوقع للمباراة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الكولومبي خون اوسوريو المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: يوس أوباما - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - محمود عبد الرازق شيكابالا.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - إبراهيما نداي - ناصر منسي.

تشكيل بيراميدز المتوقع

نادي بيراميدز

ومن المتوقع أن بيدأ المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المباراة أمام الزمالك بتشيكل يضم عدد من الصفقات الجديدة ويكون التشكيل كالتالي:-

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي.

في خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي.

في خط الوسط الهجومي: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي.

طاقم حكام المباراة

الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، بعد أن أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعينه حكمًا لمباراة بيراميدز والزمالك.

ويعاونه كلًا:-

أحمد توفيق طلب مساعد أول.

عمر فتحي مساعد ثانٍ.

محمود رشدي حكم رابع.

فيما يتواجد عمرو الشناوي في غرفة var كحكم فيديو.

محمد نهاد حكم فيديو مساعد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

قناة أون تايم سبورت

وستنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت1، حيث تعد هي المالك الحصري لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5

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معلق المباراة

وكشفت إدارة قنوات أون تايم سبورت عن إسناد مهمة التعليق على المباراة الزمالك وبيراميدز إلى المعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

إيقاف القيد

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد خلال الوقت الحالي، حيث لم يبرم الفريق أي صفقة جديدة بسبب مشكلة اللاعب الغاني اتشمبونج، وغرامة فريق لسبورتنج لشبونة بعدم عدم دفع غرامة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

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تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

بيراميدز - الزمالك

الزمالك و بيراميدز، وتحمل مواجهة الليلة رقم 17، في تاريخ مواجهات الفريقين، وتواجه الفريقين في، 16 مباراة سابقة بشكل عام حيث جمعت الفريقين 12 مباراة سابقة بعد تغير اسم الفريق من الاسيوطي إلى مسماه الحالي بيراميدز ، حيث تمكن نادي الزمالك من الفوز في 6 مباريات، فيما انتصر بيراميدز في مبارتين، وحسم التعادل 4 مواجهات أخرى، وهز الزمالك شباك بيراميدز في 23 مناسبة، فيما سجل بيراميدز 14 هدف فقط في شباك الزمالك.

وتقابل الفريقين في 4 مناسبات تحت اسم الأسيوطي، حقق الزمالك الانتصار في 4 مباريات، ولم يستطيع الأسيوطي تحقيق التعادل أو الانتصار في أي مباراة.