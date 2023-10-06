انت الأن تتابع خبر جماهير الأهلي تطالب محمود الخطيب بمسامحة حسام عاشور.. دموع الكابتن غالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ضيفاً في قناة أون سبورت، وتحدث عن تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء وغضب جماهير الأهلي منه.حسام عاشور كان قد اصطدم في وقت سابق بمحمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي، بعد ما طلب ضرورة إقامة مباراة اعتزال له، ليرحل عن صفوف الأهلي بعدما حقق 39 بطولة وذلك في موسم 2019-2020، وانضم لصفوف الاتحاد السكندري ومن ثم فسخ تعاقده بعد موسم واحد.

اعتذار حسام عاشور لمحمود الخطيب وجماهير الأهلي

وقال عاشور في تصريحات بقناة أون تايم سبورت :” : كنت مجبر على فعل بعض الأشياء، ولو عاد بي الزمن سيكون قراري هو إنهاء مشواري الكروي داخل الأهلي، صاحب الفضل في شهرتي وجمع الأموال وشراء السيارات، وأقول لكابتن محمود الخطيب والجمهور أنا أسف”.

وتابع قائد الفريق الأحمر السابق: “لو استمررت لموسم واحد إضافي في الأهلي كنت سأصبح أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في العالم حينها متخطيا داني ألفيش وهو ما لم يحدث “.

وعن خليفته بالأهلي، قال عاشور أن أكم توفيق نجم القلعة الحمراء الحالي هو خليفته بالقميص الأحمر.

كما أوضح عاشور ، أن حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي السابق والذي انتقل للوكرة القطري هو أفضل من شغل مكانه في الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه لاعب خط وسط جيد جدًا ويؤدي مهام هذا المركز على أكمل وجه.

وشدد حسام عاشور، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي هو من طلب برحيله عن القلعة الحمراء، لتقوم لجنة التخطيط بطلب اللاعب بالاعتزال مقابل حصوله على منصب إداري داخل النادي.

وتفاعلت جماهير الأهلي مع حديث حسام عاشور، وطالبت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالصفح عن اللاعب.