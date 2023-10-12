انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مصر وزامبيا الودية .. محمد صلاح يقود تشكيل الفراعنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية مشاهدة مباراة منتخبي مصر وزامبيا الودية، والتي ستقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.مباراة مصر وزامبيا تأتي ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وعقب مواجهة زامبيا الودية، سيلتقي الفراعة مع منتخب الجزائر ودياً، في لقاء قوي بين الفراعنة ومحاربي الصحراء يوم 16 أكتوبر في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وسيقود طاقم تحكيم إماراتي، مباراة مصر وزامبيا الودية بستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، وذلك بقيادة الحكم أحمد عيسى ويساعده كل من سبت عبيد وسعيد المرزوقي والحكم الرابع هو يحيى الملا.

وفي غرفة تقنية الفيديو سيتواجد الحكم محمد عبيد خادم ويساعده أحمد الراشدي.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية

المباراة الودية بين الفراعنة والرصاصات النحاسية، ستقام يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية

المباراة منقولة عبر قنة أون تايم سبورت 1 وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة زامبيا

من المتوقع أن يدفع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بالقوة الضاربة أمام منتخب زامبيا لتحقيق الفوز وتعويض الجماهير المصرية عن خسارة اللقاء الودي السابق أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف لهدف.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – على جبر – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة – محمد النني – حمدي فتحي «أحمد سيد زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.