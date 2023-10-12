نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمنع ليفربول محمد صلاح من المشاركة في كأس الأمم والأولمبياد؟.. شوبير يكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف ليفربول من مشاركة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، في أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار، حال استمراره مع الفريق في تلك الفترة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية في برنامجه "مع شوبير" على أون سبورت: "محمد صلاح سيشارك في بطولة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، ولا يحق لليفربول منعه من المشاركة في البطولة".

وتابع: "من الممكن أن لا يشارك محمد صلاح في الأولمبياد لأنها ليست مدرجة في الأجندة الدولية".



واختتم شوبير حديثه: "من حق ليفربول التمسك بوجوده في تلك الفترة، لكن بطولة أمم إفريقيا ضمن الأجندة الدولية وليس من حق ليفربول منعه من المشاركة".



موعد مباراة مصر ضد زامبيا

من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية مع زامبيا اليوم الموافق 12 أكتوبر، بينما عليه مواجهة الجزائر في اليوم الموافق 16 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا في كوت ديفوار.