الرياضة

مصطفى محمد يدعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية.

لاعب الزمالك السابق يعلن دعمه لفلسطين

حيث قام مصطفى محمد بوضع صورة البروفايل الخاصة به عبر حسابه "الإنستجرام" صورة للقدس وعلم فلسطين، مشيرًا لدعمه الكامل للبلد العربي في ظل الأحداث الراهنة.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد حصل اليوم على لقب هداف الشهر في الدوري الفرنسي، عن هدفه في شهر لوريان خلال شهر سبتمبر الماضي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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