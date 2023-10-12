نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يعلن قراره بشان القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي منذ قليل بيان رسمي، يؤكد فيه الاتحاد أنه سيتخذ موقف الحياد في القضية الفلسطينية وسوف يساند الطرفين.

بيان الاتحاد الإنجليزي

وقد جاء نص البيان بـ« أن المنتخب الإنجليزي سوف يرتدي الشارات السوداء في المباراة الودية، التي تجمع المنتخب الإنجليزي والأسترالي في ملعب ويمبلي، تضامنًا مع أموات الطرفين».

جاء هذا بعدما كثرت الأحاديث التي تقول أن ملعب ويمبلي سوف يحتوي على ألوان العلم الإسرائيلي فقط في المباراة، لكن الاتحاد الإنجليزي يريد أن يأخذ موقف الحياد ولا يتعرض لخسارة طرف عن الأخر.

وقد شهدت الأيام الماضية إختلافات كبيرة في عمليات الدعم، بين أشخاص يدعمون القضية الفرنسية وأخرون يدعمون الطرف الأخر.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن اللاعب المصري محمد النني واللاعب الأوكراني زيشينكو حدثت بينهم مشادات بسبب الإختلاف في وجهات النظر وكل لاعب قد أعلن دعمه لطرف أخر، لذلك الإتحاد الإنجليزي فضل أن لا ينحاز لجانب بعينه عن الأخر.