انت الأن تتابع خبر قرعة كأس الأمم الأفريقية.. صراع بين لاعبي الأهلي في المونديال الأفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في دولة كوت ديفوار، وقوع منتخبات تونس، جنوب أفريقيا ومالي في مجموعة واحدة وهى المجموعة الخامسة ومعهم منتخب ناميبيا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في ست مدن إيفوارية.

مواجهات أهلاوية في كأس الأمم الأفريقية 2023

المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستشهد صراع بين لاعبي الأهلي الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، حيث يتواجد علي معلول بالإضافة لمحمد الضاوي “كريستو” مع منتخب تونس، أليو ديانج مع منتخب مالي وبيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا.

علي معلول ظهير أيسر الأهلي، شارك مع منتخب تونس الأول في 86 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 11 هدفا.

[علي معلول]

علي معلول

أما الجناح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، فخاض مع منتخب بلاده 37 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع 5 أهداف.

[بيرسي تاو]

بيرسي تاو

أليو ديانج نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض مع منتخب مالي 19 مباراة، وسجل هدفين.

[اليو ديانج]

اليو ديانج

وسبق أن حقق منتخب تونس اللقب مرة واحدة وكان ذلك في نسخة عام 2004 عندنا أقيمت البطولة في الأراضي التونسية، وكذلك حقق المنتخب الجنوب أفريقي اللقب مرة واحدة عام 1996، بينما لم يسبق للمنتخب المالي التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية من قبل.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار

المجموعة الأولى: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر – غانا – كاب فيردي – موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال – كاميرون – غينيا – جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب أفريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديموقراطية – زامبيا – تنزانيا