نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. ماذا طلب كريستيانو رونالدو من شيكابالا؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل حول ما دار بين نجم الفارس الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وكانت مواجهة الفريقين الأخيرة التي جمعت بينهما في البطولة العربية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليودع الأبيض البطولة في الدقائق الأخيرة.

- عبد الهادي يكشف كواليس لقاء رونالدو وشيكا

وأكد عبد الهادي في تصريحاته مع سبف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورت:" أن شيكابالا لا يزال عنصرا فارقا في الملعب مع الزمالك، دائما اتمنى تواجده في الملعب ونزوله مبكرا".

وتابع:" عقب انتهاء المواجهة أمام النصر، رأيت رونالدو يتجه نحو شيكابالا من مسافة 5-6 أمتار، ويخلع قميصه قبل الوصول إلى شيكابالا، ليتبادلا سويا القمصان في لقطة تاريخية".

واختتم:" النصر كان يقيم في نفس فندق إقامة الزمالك، وحدث حوار بين اللاعبين، بسبب تواجد شيكابالا سابقا في الدوري البرتغالي".

