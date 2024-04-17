نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار محمود الخطيب بشأن عودة سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأصوات تتعالى لاستعادة الظهير الذهبي منصبه

اندلعت حملة جماهيرية لتتضامن مع عودة سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لمنصبه السابق كمديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في أعقاب خسارة المارد الأحمر القمة 127 أمام الزمالك بهدفين لهدف في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرار الخطيب بشأن عودة سيد عبد الحفيظ

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن هناك محاولات من بعض المقربين من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لعودة سيد عبد الحفيظ لمنصبه مرة أخرى رغم رحيله منذ عدة أشهر وتولي خالد بيبو هذا المنصب.

ولم يرحب الخطيب بهذه الخطوة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتباطات الفريق الأحمر أفريقيًا بالإضافة للتركيز في بطولة الدوري المصري، التي ينتظر الأهلي فيها مباريات عديدة مؤجلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "أثناء عملي واجهت العديد من الانتقادات ولكن يجب أن تتعلم كيف تواجه ذلك، ولا أجد سبب للحديث مؤخرا عن أن الفترة الحالية هي الأسوأ".

وتابع:" فريق حقق السوبر والكأس وبرونزية كأس العالم ووضعك حال كسب المؤجلات ستتصدر الدوري وتشارك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن توجد بعض العلامات التي تنبأ بأخطاء مثل استقبال أهداف عديدة وفي الأوقات القاتلة".

تكريم سيد عبد الحفيظ

وقررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافأة لسيد عبد الحفيظ، الذي كان مديرًا للكرة بالنادي سابقًا، وتبلغ قيمة هذه المكافأة ما يعادل 3 أشهر من راتبه.

وجاءت المكافأة نتيجة للدور الفعّال الذي قام به عبد الحفيظ خلال تتويج الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك، من قبل.

سيد عبدالحفيظ: ناصر ماهر لم يُظلم في الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية ردا على تصريحات ناصر ماهر: "لما يبقى في كلام تافه مينفعش الواحد يرد عليه".

وأضاف: "أحيانًا يجب تجاهل هذا النوع من التصريحات وذلك ليس تقليلًا من ناصر ماهر، ولكن عندما يكون الكلام "تافه" لا بد من تجاهله".

وتابع: "ناصر من الممكن أنه لم يعد حساباته ليقول هذا الكلام، أتمنى له التوفيق، اجتهد في الأهلي ولكن وجهة نظر المدرب حينها عدم مشاركته اساسيًا، ولكنه لم يُظلم داخل الأهلي.. كرة القدم وجهات نظر".

وجدير بالذكر أن ناصر ماهر، المنتقل حديثًا للزمالك قد خرج بتصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية، قال خلالها: "الأهلي به نجوم، ولكن الزمالك يملك أساطير مثل شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي".