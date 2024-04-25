نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الجهاز الفني للزمالك عقب الوصول إلى غانا استعدادا لمواجهة دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض الأبيض لمرانه الأول في غانا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

و تقرر إقامة المران في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت غانا، السابعة بتوقيت مصر على ملعب "با جو"، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

