نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، على ملعب سيجنال “إيدونا بارك” معقل الفريق الألماني.

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب برشلونة بنتيجة 6-4 بمجموع مباراتي ربع النهائي، بينما صعد بروسيا دورتموند عقب الفوز على نظيره أتليتكو مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

وتنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء. عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.