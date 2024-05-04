نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لا يحترف اللاعبون المصريون داخل الدوري المغربي؟.. لقجع يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن أسباب قلة المحترفين المصريين داخل الدوري المغربي، مقارنتا بعدد اللاعبين المغاربة داخل أندية الدوري المصري.

- لقجع يرد على عدم وجود لاعبين مصريين في المغرب

وأكد لقجع في حديثه مع الإعلامي محمد الليثي عبؤ قناة أون تايم سبورتس:" المغرب على مر السنين بلد منفتحة على العالم مثل مصر، قي مختلف المجالات يذهب المغاربة للعمل إلى الخارج، فلماذا يلعب اللاعبين المغاربة خارج البلاد".

وتابع:" نمتلك لاعبين يلعبون في الدوري المصري والسعودية وكذلك الدوريات الأوروبية، وفي الدوري المغربي نضم العديد من الأجانب، ونرحب دائما باللاعبين المصريين".

وأشار:" اللاعبين المغاربة احتفظوا بحبهم لمصر والجماهير المصرية وتركوا بصمة جيدة، والعكس حدث".

وأختتم:" الخيار الانفتاحي في المغرب هو أفضل خيار في الفترة القادمة بسبب التطوير الذي نقوم به للكرة المغربية".

