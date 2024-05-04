الارشيف / الرياضة

لماذا لا يحترف اللاعبون المصريون داخل الدوري المغربي؟.. لقجع يحسم الجدل

فجر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن أسباب قلة المحترفين المصريين داخل الدوري المغربي، مقارنتا بعدد اللاعبين المغاربة داخل أندية الدوري المصري.

- لقجع يرد على عدم وجود لاعبين مصريين في المغرب

وأكد لقجع في حديثه مع الإعلامي محمد الليثي عبؤ قناة أون تايم سبورتس:" المغرب على مر السنين بلد منفتحة على العالم مثل مصر، قي مختلف المجالات يذهب المغاربة للعمل إلى الخارج، فلماذا يلعب اللاعبين المغاربة خارج البلاد".

وتابع:" نمتلك لاعبين يلعبون في الدوري  المصري والسعودية وكذلك الدوريات الأوروبية، وفي الدوري المغربي نضم العديد من الأجانب، ونرحب دائما باللاعبين المصريين".

وأشار:" اللاعبين المغاربة احتفظوا بحبهم لمصر والجماهير المصرية وتركوا بصمة جيدة، والعكس حدث".

وأختتم:" الخيار الانفتاحي في المغرب هو أفضل خيار في الفترة القادمة بسبب التطوير الذي نقوم به للكرة المغربية".
 

