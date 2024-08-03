نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024

نتائج مسابقات أولمبياد باريس 2024فاز الفلبيني كارلوس إدريل يولو بذهبية الجمباز الأرضي للرجال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم.

و حقق يولو الذهبية بعدما جمع 15 ألف نقطة في الصدارة، وخلفه أرتيم دولجبيات في المركز الثاني برصيد 14966 نقطة ليحقق الميدالية الفضية.

وفاز البريطاني جيك جارمان بالميدالية البرونزية بعدما حل ثالثًا برصيد 14933 نقطة.

وفي مسابقة التنس فاز الثنائي الأمريكي تايلور فريتز وتومي بول بالميدالية البرونزية في منافسات زوجي التنس "رجال".

وانتزع الثنائي الأمريكي البرونزية بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الثنائي التشيكي توماس ماتشاك وآدم بافلاسيك بنتيجة 3/6 و4/6.

وكان الثنائي الأمريكي المكون من أوستن كرايتشيك وراجيف رام قد حصدا الميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام الثنائي الأسترالي ماثيو إبدين وجون بييرز، في وقت سابق اليوم.

وفي منافسات كرة اليد للنساء، تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الثمانية بأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على منتخب أنجولا 30 / 19 اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وأنهى منتخب البرازيل الشوط الأول متقدمًا 14 / 6 كما أنهى الشوط الثاني متقدمًا 16 / 13.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، ليتأهل إلى دور الثمانية، فيما توقف رصيد منتخب أنجولا عند 3 نقاط في المركز الخامس ليودع البطولة.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الهولندي على نظيره المجري 30 / 26 .

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف بنتيجة 19 / 16 ، وأنهى الشوط الثاني متقدما بفارق هدف واحد بنتيجة 11 / 10.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، علما بأنه كان تأهل لدور الثمانية قبل هذه الجولة، في حين توقف رصيد المنتخب المجري عند خمس نقاط في المركز الثالث، وكان هو الآخر ضمن التأهل لدور الثمانية.

كما فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الإسباني 32 / 24.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما 17 / 9، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني في الشوط الثاني الذي أنهاه بالتعادل 15 / 15.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وكان ضمن تأهله للدور التالي، فيما ظل منتخب إسبانيا بلا رصيد في قاع الترتيب، ليودع البطولة.

أما في سباق "الدراجات الهوائية على الطريق"، ففاز البلجيكي ريمكو إيفنبول بالميدالية الذهبية اليوم.وكالات