نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2024/2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث العديد من محبي الكرة المصرية، ومشجعي القلعة البيضاء، عن موعد مواجهات الأبيض المتبقية والقادمة له.



وفي أخر مواجهات نادي الزمالك، فاز الفريق الأبيض على نظيره زد أف سي، بهدف نظيف سجل بأقدام اللاعب محمد عاطف في الدقيقة ال90 من عمر المباراة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

الزمالك ضد طلائع الجيش... يوم الأربعاء الموافق 14/8.. في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

بلدية المحلة ضد الزمالك... يوم السبت الموافق 17/8.. في تمام الساعة السابعة مساء.

مواعيد مباراة الزمالك في كأس مصر

الزمالك ضد طلائع الجيش... يوم الأربعاء الموافق 21/8... في تمام الساعة التاسعة مساء.

