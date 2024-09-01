الرياضة

تشيلسي ضد كريستال بالاس.. الموعد والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد 1 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

تُقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأرسنال في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

تذاع تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وكريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس 2 HD، حيث تذع جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بين سبورتس بشكل حصري.

وقد نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق وولفرهامبتون، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر فريق كريستال بالاس ضد وست هام، بنتيجة هدفين دون رد.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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