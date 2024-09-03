نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نقدم لكم موعد مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره إندونيسيا في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره إندونيسيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا

وتقام مباراة منتخب السعودية أمام إندونيسيا يوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الصقور الخضر ضد إندونيسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة السعودية وإندونيسيا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت بتعليق علي سعيد الكعبي، وعبر الكاس بتعليق سمير المعيرفي.