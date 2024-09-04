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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ المنتخبان الإماراتي والقطري مشوارهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، عندما يلتقيان في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس.

منتخب الإمارات يستعين بثلاثة وجوه جديدة أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026

يلعب المنتخبان على ملعب (أحمد بن علي) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من تصفيات المونديال، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات والطموحات العريضة لهما في بداية المشوار نحو كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

تأهل المنتخب الإماراتي للدور الثالث، بعد صدارته المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات والتي ضمن من خلالها التأهل لكأس أمم آسيا في المملكة العربية السعودية عام 2027.

حصد منتخب الإمارات 16 نقطة في مشواره بمجموعته بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على منتخب البحرين 2 / صفر في الذهاب، على استاد البحرين الوطني، وتعادلا في الإياب 1 / 1 على استاد نادي الوصل في زعبيل بدبي.

تفوق المنتخب الإماراتي على منتخب نيبال 4 / صفر ذهابا ونفس النتيجة إيابا، وفاز على اليمن 2 / 1، و3 / صفر.