مانشيني يختار تشكيل منتخب السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - حدد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، التشكيل الذي سوف يخوض به مواجهة إندونيسيا في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب السعودية نظيره إندونيسيا مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لاجامي، عون السلولي،

حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد

الوسط: حسين الصبياني، محمد كنو، سالم الدوسري، عبداله رديف، صالح الشهري

الهجوم: فراس البريكان